Василевский признан первой звездой матча с «Калгари»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

30-летний россиянин отразил все 27 бросков. Второй звездой признан защитник Эрик Черняк, забивший один гол. Третья звезда — вратарь «Флэймз» Дастин Вольф, отразивший 20 бросков из 22.

В текущем сезоне Василевский провел 46 матчей, в которых 4 раза сыграл на ноль и отразил 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.21.