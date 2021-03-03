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Василевский — лучший игрок матча «Даллас» — «Тампа»

07:11
Андрей Василевский в матче против «Далласа». Фото nhl.com
Андрей Василевский в матче против «Далласа». Фото nhl.com
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«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 марта на выезде обыграла «Даллас» (2:0).

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел очередной «сухой» матч в лиге, отразив 28 бросков по своим воротам, за что был признан лучшим игроком встречи.

Второй звездой матча лига назвала форварда «молний» Ондржея Палата, в активе которого победная шайба, третьей — российского вратаря «Далласа» Антона Худобина, отразившего 17 бросков по своим воротам.

После этой победы гости вышли на первое место в Центральном дивизионе с 31 очком, хозяева — последние (16 очков).

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