Василевский признан первой звездой матча «Флорида» — «Тампа», Кучеров — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча второго раунда плей-офф «Флориды» — «Тампа» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. 27-летний россиянин отразил 33 из 34 бросков.

Второй звездой признан российский форвард Никита Кучеров. Он отметился голевой передачей и голом.

Замкнул тройку нападающий Кори Перри, который забросил шайбу с передачи Кучеров и поучаствовал в победном голе, сделав ассист.