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Василевский признан первой звездой матча «Даллас» — «Тампа»

06:29
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Тампа» (1:2). Первой звездой встречи признан российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Старз» Роопе Хинтц, отметившийся одним голом. Замкнул тройку форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, забросивший одну шайбу.

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