Василевский признан первой звездой четвертого матча серии «Тампа» — «Флорида», Бобровский — третья звезда

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:0).

27-летний россиянин отразил 49 бросков по воротам. Второй звездой признан автор победной шайбы Патрик Марун, третья звезда — вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший 24 броска.

В текущем сезоне Василевский провел 11 матчей в плей-офф, сделав один шатаут и пропустив 25 шайб.