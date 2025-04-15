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15 апреля, 18:55

Василевский признан лучшим вратарем по версии игроков НХЛ

Алина Савинова
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Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Игроки НХЛ признали голкипера «Тампы» Андрея Василевского лучшим вратарем лиги, сообщается на сайте организации.

Ранее профсоюз игроков НХЛ провел опрос, выбрав победителей в различных номинациях. В нем приняли участие 663 хоккеиста.

30-летний Василевский получил 31,13% голосов и занял первое место в списке лучших вратарей лиги. В нынешнем сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате, одержав с командой 37 побед и шесть раз сыграв на ноль.

На второй строчке расположился российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, набравший 23,58% голосов. Тройку замкнул Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (15,57%). Еще один россиянин Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», занял четвертое место по итогам опроса (8,18%).

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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