Василевский признан лучшим вратарем по версии игроков НХЛ

Игроки НХЛ признали голкипера «Тампы» Андрея Василевского лучшим вратарем лиги, сообщается на сайте организации.

Ранее профсоюз игроков НХЛ провел опрос, выбрав победителей в различных номинациях. В нем приняли участие 663 хоккеиста.

30-летний Василевский получил 31,13% голосов и занял первое место в списке лучших вратарей лиги. В нынешнем сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате, одержав с командой 37 побед и шесть раз сыграв на ноль.

На второй строчке расположился российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, набравший 23,58% голосов. Тройку замкнул Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (15,57%). Еще один россиянин Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», занял четвертое место по итогам опроса (8,18%).