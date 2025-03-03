Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал лучшим игроком недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе «Тампа» обыграла «Эдмонтон» (4:1), «Калгари» (3:0) и «Вашингтон» (3:1). 30-летний россиянин пропустил две шайбы, отразив 71 бросок по своим воротам.

Второй звездой недели стал финский форвард «Далласа» Роопе Хинтц, в активе которого 9 (2+7) очков в трех играх.

Третьей звездой признан канадский нападающий «Монреаля Ник Сузуки — 7 (3+4) очков в трех матчах.