23:18 | Хоккей — НХЛ

Василевский – претендент на "Везина Трофи"

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Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский попал в список претендентов на "Везина Трофи".

Также номинантами являются вратарь "Далласа" Бен Бишоп и голкипер "Айлендерс" Робин Ленер.

"Везина Трофи" – ежегодная награда, которая вручается лучшему вратарю, который сыграл не менее 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и продемонстрировал лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

 

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