Василевский – претендент на "Везина Трофи"

Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский попал в список претендентов на "Везина Трофи".

Также номинантами являются вратарь "Далласа" Бен Бишоп и голкипер "Айлендерс" Робин Ленер.

"Везина Трофи" – ежегодная награда, которая вручается лучшему вратарю, который сыграл не менее 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и продемонстрировал лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Your 2018-19 Vezina Trophy Finalists!



Who do you think will be bringing home the hardware? pic.twitter.com/ifXEPo0Hyj – NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 20 апреля 2019 г.

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