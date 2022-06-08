Василевский повторил рекорд «Тампы» по домашним победам подряд в плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский повторил рекорд клуба по домашним победам подряд в плей-офф НХЛ.

Сегодняшняя победа над «Рейнджерс» (4:1) стала для россиянина шестой подряд на своей площадке.

Рекорд «Тампы» по выигранным матчам на домашней площадке подряд в Кубке Стэнли принадлежит самому Василевскому — он выиграл шесть встреч подряд дома в прошлом сезоне. Россиянин может побить свой рекорд 12 июня — в этот день в Тампе состоится шестой матч серии против «Рейнджерс».

Счет в серии «Тампа» — «Рейнджерс» — 2-2. Пятый матч пройдет в Нью-Йорке 10 июня, начало — в 03.00 (мск).