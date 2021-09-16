Василевский посадил кота в Кубок Стэнли
09:18
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский опубликовал в Instagram фото с Кубком Стэнли. В трофей на снимке голкипер посадил кота.
Напомним, «Тампа» в прошлом сезоне в финале плей-офф обыграла «Монреаль» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли второй год подряд.
Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф. В среднем он пропускал 1,90 шайбу за игру и отбивал 93,7 процента бросков. По итогам плей-офф Василевский был признан самым ценным игроком.
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