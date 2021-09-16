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Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

09:18
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Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский опубликовал в Instagram фото с Кубком Стэнли. В трофей на снимке голкипер посадил кота.

Напомним, «Тампа» в прошлом сезоне в финале плей-офф обыграла «Монреаль» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли второй год подряд.

Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф. В среднем он пропускал 1,90 шайбу за игру и отбивал 93,7 процента бросков. По итогам плей-офф Василевский был признан самым ценным игроком.

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Роман Шишов все материалы автора

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