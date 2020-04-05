Василевский пообещал забить в матче НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский по видеосвязи пообщался с Николаем Хабибулиным, который выигрывал Кубок Стэнли в составе «молний». Андрей рассказал, что хочет забить гол.

— У меня уже четыре голевые передачи в этом сезоне, — приводит слова Василевского Telegram-канал «Эпицентр». — Я нормально раздаю (смеется). Пару раз бросал еще по воротам. В матче с «Анахаймом» хорошо получилось, почти забил. Шмальнул и буквально последний защитник шайбу поймал. Она бы точно залетела. Ну ладно, забью еще. У меня специальный такой крюк прямой, чтобы не пасы давать, а бросать.

Рецепт работы с трафиком? Пытаюсь найти шайбу любой ценой. Бывает, что перед тобой 5-6 человек. Ничего не можешь сделать. Он попадет в дырку и все. Я сверху за всем смотрю, внизу редко. В НХЛ люди закрывают обзор вратарю очень хорошо. Полно мастеров, которые шайбу могут подправить. Бывает, она летит в метре от тебя, а он возьмет и подравит ее в ворота.