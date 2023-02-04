Василевский подписал джерси болельщику перед выходом на лед

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подписал джерси болельщику на Матче звезд НХЛ.

Перед выходом на лед 28-летний россиянин взял джерси со своим номером и подписал его для болельщика.