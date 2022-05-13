Василевский поднялся на четвертое место в истории НХЛ по победам в плей-офф

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ) одержал свою 52-ю победу в карьере в Кубке Стэнли.

27-летний россиянин вышел на четвертое место среди голкиперов в истории НХЛ по этому показателю.

Первое место занимает Кен Драйден (80). Далее идут Грант Фюр (66) и Жак Плант (54).

Василевский в прошедшей встрече отразил 30 бросков. Всего за карьеру он провел 82 матча в Кубке Стэнли, в среднем за игру пропуская 2,32 шайбы и отражая 92,1 процента бросков.

Счет в серии стал ничейным — 3-3. Седьмой матч пройдет в Торонто 15 мая (мск).