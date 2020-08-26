Василевский побил рекорд «Тампы» по количеству побед в плей-офф

«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» (4:3 ОТ) в матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли и сравняла счет в серии (1-1).

Для российского голкипера «Молний» Андрея Василевского эта победа стала 22-й в играх на вылет. Таким образом, он вышел на чистое первое место среди вратарей за всю историю клуба. Он обошел таких голкиперов, как Бен Бишоп и Николай Хабибулин (по 21-й победе).

Третий матч серии «Тампа» — «Бостон» состоится в ночь на 27 августа в 3.00 (мск).