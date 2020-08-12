Василевский побил рекорд Хабибулина в «Тампе» по сейвам за матч в плей-офф НХЛ

«Тампа» в матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 ОТ. Команды отыграли неполных пять овертаймов.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 61 бросок из 63 и побил рекорд Николая Хабибулина в клубе по сейвам за матч в плей-офф НХЛ. Прежнее достижение было установлено в 2003 году в матче с «Вашингтоном» — тогда Хабибулин сделал 60 сейвов.