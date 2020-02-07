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Василевский — первая звезда матча с «Питтсбургом»

07:50
7 февраля. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:2. Андрей Василевский. Фото nhl.com
7 февраля. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:2. Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:2). Он отразил 29 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей.

Второй звездой стал автор победной шайбы Энтони Чирелли, а замкнул тройку лучших Виктор Хедман, сделавший три голевые передачи.

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