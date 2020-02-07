Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:2). Он отразил 29 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей.

Второй звездой стал автор победной шайбы Энтони Чирелли, а замкнул тройку лучших Виктор Хедман, сделавший три голевые передачи.