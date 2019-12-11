Василевский — первая звезда матча «Флорида» — «Тампа», Бобровский — вторая
06:05
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:1). Он был признан первой звездой встречи.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 46 из 48 бросков и был признан второй звездой.
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