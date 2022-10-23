Василевский остался в запасе «Тампы» на матч с «Айлендерс», Сорокин — в воротах «островитян»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Айлендерс».

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе, Никита Кучеров сыграет в первом звене, Владислав Наместников и Михаил Сергачев — во втором. У «островитян» в воротах сыграет Илья Сорокин.

Матч «Тампа» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 2.00 мск.