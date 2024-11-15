Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех среди вратарей

Победа над «Виннипегом» (4:1) стала для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского 300-й за карьеру в НХЛ. Для достижения этого рекорда ему потребовалось 490 игр.

В сегодняшнем матче с «Джетс» он отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи.

30-летний россиянин быстрее всех среди вратарей одержал 300 победу в НХЛ. Ранее рекордсменом был Жак Плант, которому понадобилась для этого 521 игра.