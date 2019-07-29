Василевский обратился к болельщикам "Тампы"

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский записал обращение к болельщикам команды. Видео было выложено в официальном Twitter "Лайтнинг".

– Эй, болельщики "Тампы". Рад остаться в команде еще на девять лет. И хочу поблагодарить вас за поддержку. Вы – лучшие. Увидимся скоро на льду, – сказал россиянин.

Сегодня 25-летний голкипер подписал новый контракт с командой на 8 лет. Его годовой оклад составит 9,5 миллиона долларов.