Василевский – о новом контракте: "Деньги – не главное. Хотел остаться в "Тампе" и даже не рассматривал другие варианты"

Российский вратарь Андрей Василевский прокомментировал новый контракт с "Тампа-Бэй". Договор с клубом, за который голкипер выступал с сезона 2014/15, рассчитан 8 лет на общую сумму в 76 миллионов долларов, со средней зарплатой в 9,5 миллиона в год.

– Я гарантировал свое будущее на девять лет вперед. Такая стабильность очень важна, – говорит Василевский. – Новый контракт определенно дает уверенность в завтрашнем дне. Сейчас все мысли – только об игре. Бумажную работу мы уже завершили, слава богу. Теперь надо стать еще лучше, с каждым днем поднимая уровень хоккея.

Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Над контрактом работал мой агент. Но в отдельные моменты мы созванивались, советовались.

Я счастлив остаться в "Тампе" еще на девять лет. Это клуб, который меня задрафтовал, помог мне расти как игроку и личности. В "Лайтнинг" делают все, чтобы я ни о чем не думал, а играл в хоккей. Без сомнений я очень рад. И хотел остаться здесь. Даже не рассматривал другие варианты.

Что я ставил во главу угла: деньги, клуб, перспективу выиграть Кубок Стэнли? Точно не деньги. В ином случае можно было бы подождать до статуса неограниченно свободного агента, а там уже спокойно выбивать себе и контракт, и все что хочешь. Но этот вариант мы даже не рассматривали. Меня все устраивает. У нас отличная команда. Есть очень хорошие шансы побороться за награды. (Михаил Зислис)