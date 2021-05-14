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Василевский надеется поднять уровень своей игры в плей-офф Кубка Стэнли

20:43
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о своем состоянии перед началом плей-офф Кубка Стэнли.

«Хорошо себя чувствую. Надеюсь поднять уровень своей игры в плей-офф, где команды ведут себя агрессивнее у чужих ворот. Они пытаются забраться к тебе в зону и заставить тебя потерять голову. Я должен придерживаться своей системы, как и в прошлом году», — приводит журналист Джо Смит слова Василевского.

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф нынешнего сезона «Лайтнинг» сыграют против «Флориды».

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