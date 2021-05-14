Василевский надеется поднять уровень своей игры в плей-офф Кубка Стэнли

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о своем состоянии перед началом плей-офф Кубка Стэнли.

«Хорошо себя чувствую. Надеюсь поднять уровень своей игры в плей-офф, где команды ведут себя агрессивнее у чужих ворот. Они пытаются забраться к тебе в зону и заставить тебя потерять голову. Я должен придерживаться своей системы, как и в прошлом году», — приводит журналист Джо Смит слова Василевского.

Andrei Vasilevskiy said he feels good and hopes to «elevate my game» in playoffs, where teams are more aggressive near crease. «They try to get into your kitchen and make you lose your mind. I just have to stick to my system, same as last year.» #tblightning. — Joe Smith (@JoeSmithTB) May 14, 2021

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф нынешнего сезона «Лайтнинг» сыграют против «Флориды».