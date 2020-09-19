Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман рассказал о подготовке команды к финалу Кубка Стэнли против «Далласа» и роли вратаря Андрея Василевского в общем успехе.

«Василевский — настоящий боец, который никогда не сдается. Он дает нам шанс на победу в каждом матче. Это лучший вратарь в лиге, и вчера он снова это доказал, остановив тот выход один на один в овертайме. Мы это знаем, важно, что всегда стараемся ему помогать. Но в любом случае сейчас он играет так, как я никогда не видел. Так что мы очень рады, что он защищает наши ворота. Впереди — финал, и там его роль становится только больше», — цитирует шведа официальный сайт НХЛ.

Первая встреча финала пройдет в воскресенье, 20 сентября. Начало — в 2.30 (мск).