Эксперты NHL Network составили рейтинг лучших вратарей НХЛ. Лидером стал голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василеский. Он является действующим обладателем «Везина Трофи». В регулярном чемпионате он провел 52 матча, в которых одержал 35 побед и трижды сыграл на «ноль». В среднем за встречу он пропускает 2,56 шайбы, отражая 91,7% бросков.

Далее в рейтинге в порядке убывания расположились: Туукка Раск («Бостон»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Бен Бишоп («Даллас»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Кэри Прайс («Монреаль»), Дарси Кюмпер («Аризона»), Робин Ленер («Вегас»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»), Антон Худобин («Даллас»).

В рейтинге не нашлось места голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому, который в прошлом сезоне стал вторым.