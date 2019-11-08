Василевский и Волков сыграют в первом матче с «Баффало» в Стокгольме

«Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series. Кроме того, подтверждено участие Виктора Хедмана, успевшего восстановиться от травмы.

Вторую встречу — в субботу — начнет сменщик Василевского Кертис Макиленни. Об этом сообщил главный тренер «Молний» Джон Купер.

У «Сэйбрз» в воротах появится Линус Улльмарк. На второй матч, скорее всего, команду выведет Картер Хаттон. В запасе первую встречу проведут Лоренс Пайлут, Эван Родригес и Джон Гилмор. Об этом сообщил Ральф Крюгер.

Форвард «Тампы» Александр Волков сыграет в первом матче. Вероятно, снова в первой тройке со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым. Защитник Михаил Сергачев также появится в составе и второй спецбригаде большинства.

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