Василевский и Шестеркин выйдут в старте на шестой матч серии «Тампа» — «Рейнджерс»

«Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли примет «Рейнджерс».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Андрей Василевский, у гостей — Игорь Шестеркин. Форвард «Тампы» Никита Кучеров выйдет в первом звене, защитник Михаил Сергачев — в третьем звене. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин — во второй пятерке.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Шестой матч пройдет сегодня, 12 июня и начнется в 3:00 мск.