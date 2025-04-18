Василевский и Шестеркин вошли в топ-3 вратарей регулярного чемпионата по числу сухих матчей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин разделили второе место по количеству сухих матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне оба оставили свои ворота в неприкосновенности по шесть раз. Лучшим в лиге с восемью «сухими» матчами стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с пятью шатаутами разделил места с четвертого по шестое с Дарси Кемпером из «Лос-Анджелеса» и Филипом Густавссоном из «Миннесоты».