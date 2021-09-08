Василевский и Сергачев стали гостями «Вечернего Урганта».

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев стали гостями нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Они рассказали, почему пришли на съемки без Кубка Стэнли, выразили желание выступить на Олимпийских играх-2022, дали ведущему подержать чемпионский перстень, а также при участии солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в студии устроили реконструкцию чемпионского парада.

Первый канал на официальном YouTube-канале опубликовал фрагмент выпуска с участием победителей Кубка Стэнли.

Напомним, в этом году «Тампа» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии был переигран «Монреаль» (4-1). 6 сентября кубок привезли для показа в Москву.