Василевский и Сергачев стали гостями «Вечернего Урганта»
04:25
Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев стали гостями нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Они рассказали, почему пришли на съемки без Кубка Стэнли, выразили желание выступить на Олимпийских играх-2022, дали ведущему подержать чемпионский перстень, а также при участии солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в студии устроили реконструкцию чемпионского парада.
Первый канал на официальном YouTube-канале опубликовал фрагмент выпуска с участием победителей Кубка Стэнли.
Напомним, в этом году «Тампа» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии был переигран «Монреаль» (4-1). 6 сентября кубок привезли для показа в Москву.
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