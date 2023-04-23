Василевский и Самсонов сыграют с первых минут в третьем матче серии «Тампа» — «Торонто»

«Тампа» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ примет «Торонто».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут выйдет Андрей Василевский, у «Мэйпл Ливз» — Илья Самсонов. Также в первом звене «Тампы» сыграет Никита Кучеров, во втором — Михаил Сергачев.

Матч «Тампа» — «Торонто» пройдет сегодня и начнется в 2:00 мск.