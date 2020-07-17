Василевский, Хеллебайк и Раск номинированы на «Везину»

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский поборется за приз «Везина Трофи», который ежегодно вручается лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги по итогам сезона, сообщает сайт НХЛ.

Также на этот приз претендуют Коннор Хеллебайк («Виннипег») и Туукка Раск («Бостон»).

Василевский третий год подряд номинируется на почетный приз. В прошлом сезоне он стал обладателем «Везина Трофи». Из российских вратарей дважды награду выигрывал Сергей Бобровский (2013, 2017).