Василевский, Федотов и Кучеров стали звездами матча «Тампа» — «Филадельфия»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0).

30-летний россиянин отразил 21 бросок. Второй звездой признан голкипер «Флайерз» Иван Федотов, который сделал 21 сейв и пропустил одну шайбу. Третья звезда — форвард Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 53 матча, пять раз сыграв на ноль при 92,0 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,24.

На счету Федотова 22 матча, в которых он отразил 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,98.

У Кучерова 95 (29+66) очков в 63 встречах сезона.