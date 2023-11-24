Василевский дебютирует в этом сезоне в матче с «Каролиной» 25 ноября

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграет в первом матче этого сезона НХЛ, сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера.

Россиянин примет участие в матче с «Каролиной» 25 ноября.

В конце сентября сообщалось, что 29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и в связи с этим пропустит два месяца в НХЛ.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. На данный момент команда занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка после 20 игр.