Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Тампа-Бэй» (1:0 ОТ). Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 34 из 35 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас, забросивший единственную шайбу во встрече. Возглавил рейтинг вратарь Петр Мразек, который отразил все 32 броска.