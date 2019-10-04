«Тампа-Бэй» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой.

Первой звездой матча был признан нападающий Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.

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