Василевский — 2-я звезда матча с «Флоридой», Сергачев — 3-я
05:23
«Тампа-Бэй» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой.
Первой звездой матча был признан нападающий Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.
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