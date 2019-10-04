НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский — 2-я звезда матча с «Флоридой», Сергачев — 3-я

05:23
Теги:

«Тампа-Бэй» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой.

Первой звездой матча был признан нападающий Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир