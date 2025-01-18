Васильев — о словах Беттмэна: «Если бы Овечкин не родился в России, то никаких рекордов не было бы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о достижениях форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее Беттмэн заявил, что Овечкин играет в НХЛ за «Вашингтон», а не за Россию.
«Здесь как-то в кучу все смешано. В первую очередь это достижение Александра Овечкина. То, что он бьет рекорды, это, конечно, его заслуга. С другой стороны, это и общий успех. В первую очередь, это, конечно, успех России, а потом клуба. Если бы он не родился в России и не начал заниматься хоккеем в нашей стране, то никаких рекордов не было бы. Соответственно и «Вашингтон» никого не получил бы. Нужно правильно расставлять акценты. Я расставил их согласно логике, но на самом деле рекорд принадлежит всем. Возможно, Беттмэну хочется, чтобы все лавры принадлежали клубу и НХЛ. Но он разумный человек и все прекрасно понимает», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».
39-летний россиянин 17 января забросил победную шайбу в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|18.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|3 : 2
|18.01
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|2 : 5
|18.01
|20:30
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.01
|23:00
|
Оттава – Бостон
|- : -