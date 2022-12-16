«Вашингтон» дома проиграл «Далласу». Овечкин набрал одно очко
«Вашингтон» потерпел поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Старз» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».
В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин, сделав голевую передачу. Для него ассист стал 15-м в текущем сезоне.
После 32 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 34 очка. «Даллас» идет вторым в Западной конференции, набрав 41 очко в 31 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Шири — 10 (Овечкин, Строум), 29:23 — 1:0. Бенн — 12 (бол., Хинтц, Павелски), 40:48 — 1:1. Миллер — 2 (Сутер, Марчмент), 42:07 — 1:2.
Вратари: Линдгрен — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 46 (16+15+15) — 26 (14+5+7).
Наши: Кузнецов (19.12/3/0), Овечкин (22.16/5/+1), Орлов (22.05/8/-1) — Гурьянов (14.10/4/0).
16 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
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|Центральный дивизион
|И
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|7
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|О
|1
|Вегас
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|22
|10
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|2
|Лос-Анджелес
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|5
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|16.12
|03:00
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Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|2 : 5
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
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Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
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Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
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Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01