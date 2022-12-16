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Сегодня, 05:42

«Вашингтон» дома проиграл «Далласу». Овечкин набрал одно очко

Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» потерпел поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Старз» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».

В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин, сделав голевую передачу. Для него ассист стал 15-м в текущем сезоне.

После 32 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 34 очка. «Даллас» идет вторым в Западной конференции, набрав 41 очко в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Шири — 10 (Овечкин, Строум), 29:23 — 1:0. Бенн — 12 (бол., Хинтц, Павелски), 40:48 — 1:1. Миллер — 2 (Сутер, Марчмент), 42:07 — 1:2.

Вратари: Линдгрен — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 46 (16+15+15) — 26 (14+5+7).

Наши: Кузнецов (19.12/3/0), Овечкин (22.16/5/+1), Орлов (22.05/8/-1) — Гурьянов (14.10/4/0).

16 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин. Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ. Они делят 70-е место в истории лиги

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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42
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3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Нэшвилл 28 12 16 28
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 28 7 21 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
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Каролина – Сиэтл
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