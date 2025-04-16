«Вашингтон» заключил новый контракт с Даудом на 6 миллионов долларов

«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Ником Даудом, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Новое соглашение рассчитано на два года. По нему 34-летний американец заработает 6 миллионов долларов.

Дауд играет за «Вашингтон» с 2018 года. В этом сезоне он набрал 27 (14+13) очков в 81 матче. Всего он провел 581 игру в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 84 гола и сделав 91 результативную передачу. В плей-офф на его счету 30 матчей и 5 (4+1) очков.