«Вашингтон» заключил контракт с молодым российским нападающим

«Вашингтон» заключил контракт с российским нападающим Богданом Тринеевым. 20-летний форвард подписал стандартный контракт новичка на три года, сообщает сайт «Кэпиталз».

«Вашингтон» выбрал Тринеева на драфте-2020 под общим 117-м номером в четвертом раунде.

Игрок является воспитанником академии «Динамо». Он уже дебютировал за основную команду в КХЛ, в составе которой провел 14 матчей, но не набрал очков.

В МХЛ в его активе 83 (31+52) очка в 113 встречах.