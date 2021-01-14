«Вашингтон» заключил контракт с 39-летним вратарем Андерсоном
20:22
«Вашингтон» заключил контракт с 39-летним голкипером Крэйгом Андерсоном. Соглашение с зарплатой в 700 тысяч долларов рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Ранее Андерсон находился на просмотре.
Голкипер последние десять сезонов провел в «Оттаве». В сезоне-2019/20 он сыграл 34 матча, в которых показал коэффициент надежности 3,25.
Напомним, что за «Вашингтон» выступает российский голкипер Илья Самсонов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю