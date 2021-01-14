«Вашингтон» заключил контракт с 39-летним вратарем Андерсоном

«Вашингтон» заключил контракт с 39-летним голкипером Крэйгом Андерсоном. Соглашение с зарплатой в 700 тысяч долларов рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

The Washington Capitals have signed goaltender Craig Anderson to a one year, $ 700,000 contract!



Anderson will be assigned to the Capitals' Taxi Squad.#ALLCAPS https://t.co/jMCbF1sfaS — Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2021

Ранее Андерсон находился на просмотре.

Голкипер последние десять сезонов провел в «Оттаве». В сезоне-2019/20 он сыграл 34 матча, в которых показал коэффициент надежности 3,25.

Напомним, что за «Вашингтон» выступает российский голкипер Илья Самсонов.