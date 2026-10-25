«Вашингтон» забрал защитника Сент-Айвани с драфта отказов «Виннипега»

«Вашингтон» забрал защитника Джека Сент-Айвани с драфта отказов «Виннипега». Об этом 24 октября сообщила пресс-служба «Кэпиталз» со ссылкой на генерального менеджера клуба Криса Патрика.

27-летний американец в сезоне-2026/27 провел четыре матча за «Джетс». Его среднее игровое время составляло 13 минут 31 секунду.

За карьеру в НХЛ Сент-Айвани принял участие в 57 матчах за «Питтсбург» и «Виннипег» и набрал 9 очков. В конце июня 2026 года «Джетс» получили защитника в результате обмена с «Питтсбургом».

На драфте НХЛ-2018 Сент-Айвани был выбран «Филадельфией» в четвертом раунде под общим 112-м номером. «Вашингтон», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, станет третьей командой защитника в НХЛ.