«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего «Торонто» Обе-Кубеля
«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего «Торонто» Николя Обе-Кубеля, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
26-летний игрок подписал летом контракт с «Кленовыми листьями» на год и 1 миллион долларов.
В нынешнем сезоне нападающий провел 6 игр, не набрав очков.
В прошедшем сезоне Обе-Кубель играл за «Филадельфию» и «Колорадо», став победителем Кубка Стэнли. На церемонии вручения трофея после победы в финале хоккеист упал на лед и помял кубок.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|11
|3
|8
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|11
|7
|4
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|5
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
Результаты / календарь
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5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|02:00
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|5.11
|20:00
|
Детройт – Айлендерс
|- : -
|5.11
|21:00
|
Коламбус – Колорадо
|- : -
|5.11
|22:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|5.11
|23:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|6
|1.92
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