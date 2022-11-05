«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего «Торонто» Обе-Кубеля

«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего «Торонто» Николя Обе-Кубеля, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

26-летний игрок подписал летом контракт с «Кленовыми листьями» на год и 1 миллион долларов.

В нынешнем сезоне нападающий провел 6 игр, не набрав очков.

В прошедшем сезоне Обе-Кубель играл за «Филадельфию» и «Колорадо», став победителем Кубка Стэнли. На церемонии вручения трофея после победы в финале хоккеист упал на лед и помял кубок.