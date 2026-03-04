«Вашингтон» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» уступил «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев отметился голом. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 18 с половиной минут и не набрал очков.

«Юта» с 68 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 69 очками идет десятым на «Востоке».

«Юта» 6 марта сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» на следующий день встретится с «Бостоном».

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