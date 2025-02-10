«Вашингтон» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 Б.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.

У гостей отличились Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, Джош Доан и Майкл Карконе.

«Вашингтон» с 80 очками удерживает лидерство в Восточной конференции, «Юта» идет 10-й на «Западе» с 57 баллами.