«Вашингтон» сыграет с «Ютой» в регулярном чемпионате НХЛ 9 февраля

«Вашингтон» сыграет с «Ютой» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 9 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Юта»: трансляция матча НХЛ 9 февраля 2025 (видео)

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Юта» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 79 очков в 54 играх и занимают первое место в Восточной конференции. «Юта» располагается на 10-й строчке на Западе (у команды — 55 очков в 55 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте