«Вашингтон» проиграл «Юте», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Теперь у 27-летнего россиянина 42 (10+32) очка в 61 матче.

Также у гостей забили Дилан Гюнтер и Йон Петерка. У «Кэпиталз» отличились Райан Леонард и Пьер-Люк Дюбуа.

Форвард «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, отметился четырьмя бросками и тремя силовыми приемами.

«Юта» набрала 68 очков в 61 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 63 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Юта

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