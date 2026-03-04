Сергачев забил «Вашингтону» после удаления Овечкина

«Юта» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 14-й минуте российский защитник Михаил Сергачев реализовал большинство и сделал счет 2:0. Для 27-летнего россиянина этот гол стал 10-м в сезоне. Всего на его счету 42 (10+32) очка в 61 матче.

«Кэпиталз» остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления российского форварда Александра Овечкина за задержку клюшкой.

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