«Вашингтон» и «Юта» сыграют в чемпионате НХЛ 4 марта

«Вашингтон» и «Юта» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 4 марта. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Юта»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Юта» отслеживайте в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Юта

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 62 матчей и набрал 69 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Монреаль» (2:6). У «Юты» 60 матча и 66 очков, в понедельник «Маммот» уступили «Чикаго» (0:4).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 62 матчей и набрал 50 (24+26) очков.