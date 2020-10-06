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«Вашингтон» является главным претендентом на Лундквиста

09:10
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
Хенрик Лундквист. Фото nhl.com
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«Вашингтон» лидирует в борьбе за подписание контракта с голкипером Хенриком Лундквистом, сообщает в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

В конце сентября «Рейнджерс» выкупил контракт шведа, по которому у него оставался один сезон. Теперь он может подписать контракт с любой командой с 9 октября, когда откроется рынок свободных агентов.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Швед является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф.

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