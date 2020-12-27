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«Вашингтон» взял на просмотр 39-летнего вратаря Крэйга Андерсона

Крэйг Андерсон. Фото nhl.com
Крэйг Андерсон. Фото nhl.com
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«Вашингтон» заключил просмотровый контракт с 39-летним голкипером Крэйгом Андерсоном. Он прибудет в тренировочный лагерь команды, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Андерсон последние десять сезонов провел в «Оттаве». В сезоне-2019/20 он сыграл 34 матча, в которых показал коэффициент надежности 3,25.

Напомним, что за «Вашингтон» выступает российский голкипер Илья Самсонов. Летом клуб также подписал опытного Хенрика Лундквиста, но швед был вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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