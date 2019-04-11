"Вашингтон" вызвал Самсонова из АХЛ на плей-офф

"Вашингтон" вызвал голкипера Илью Самсонова из АХЛ, сообщает официальный Твиттер клуба. 22-летний россиянин будет третьим вратарем "Кэпиталз" в плей-офф НХЛ.

"Вашингтон" встретится с "Каролиной" в первом раунде плей-офф. В текущем сезоне Самсонов провел 36 матчей в АХЛ в составе клуба "Херши Беарс", в которых пропустил 98 шайб.

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